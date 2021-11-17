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Frida Kahlo'nun otoportresi rekor fiyata satıldı

20'nci yüzyılın en önemli ressamlarından Frida Kahlo'nun otoportresi New York'taki açık artırmada 34,9 milyon dolara satıldı.

17 Kasım 2021 Çarşamba 11:06
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Frida Kahlo'nun otoportresi rekor fiyata satıldı
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"Diego ve Ben", dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun son otoportrelerinden biriydi.

New York'taki Sotheby's Müzayede Evi'nde açık artırmaya sunulan eser, 34,9 milyon dolara satıldı.

Sanatçı bu rakamla, hem kendi rekorunu kırdı hem de bir eseri en yüksek fiyata satılan Latin Amerikalı sanatçı unvanını kazandı.

Rivera, Kahlo'nun alnında

Frida Kahlo'nun 1949 yılında tamamladığı eser, kendisi gibi ünlü sanatçı Diego Rivera ile evliliğini tasvir ediyor.

Eserde, Kahlo’nun alnının ortasında Rivera’nın küçük bir görüntüsü yer alıyor.

NYT: Eseri müze sahibi aldı

Sotheby's Müzayede Evi, resmi "Kahlo'nun açık artırmaya çıkarılmış en önemli eserlerinden biri" olarak tanıtmıştı.

New York Times gazetesi, eserin Arjantin'de bir müze sahibi tarafından satın alındığını yazdı.

1907 doğumlu Kahlo, yerli Meksika sanatına eserlerinde yer veriyordu.

Geçirdiği çocuk felci ve trafik kazası nedeniyle yaşamı fiziksel acılarla da dolu geçen Kahlo 1954 yılında hayatını kaybetmişti.

Anahtar Kelimeler:
Frida Kahlo
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