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‘Game Of Thrones’ yazarının bir kitabı daha dizi oluyor

George r.r. Martin'in 1980 tarihli romanı "Nightflyers", Amerikan televizyon Kanalı Syfy tarafından dizi olarak yayınlanacak...

30 Kasım 2017 Perşembe 11:40
‘Game Of Thrones’ yazarının bir kitabı daha dizi oluyor
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"Game of Thrones" (Taht Oyunları) adlı popüler televizyon dizisinin uyarlandığı fantastik kurgu türündeki kitapların yazarı olarak bilinen George R.R. Martin'in 1980 tarihli bilim kurgu romanları dizisi televizyona uyarlanacak.

“The Verge" internet sitesinde yer alan habere göre, yazar Martin, kişisel blog sitesi LiveJournal'daki sayfasından yaptığı açıklamada, "Nightflyers" (Gece Uçanlar) romanının televizyon uyarlaması için ABD'de yayın yapan Syfy kanalıyla anlaşmaya vardıklarını duyurdu.      

Yazarın "Bin Dünya" adını verdiği kurgusal evrende geçen roman, galaksilerinden ilerleyen bir uzay cismini incelemek için uzay gemisiyle seyahat ederken geminin kötü niyetli yapay zekasının kontrolüne giren bir grup araştırmacının hikayesini konu alıyor.      

İlk sezonunun başarılı olması halinde aynı evrende geçen bir roman ve dört kısa hikayeyle dizinin sürebileceği öngörülüyor.      

Kanal, geçen temmuz ayında dizi için bir pilot bölüm ısmarlamış ve bunun senaryosu Jeff Buhler tarafından yazılmıştı. Kanal yöneticilerinin pilot bölümü izledikten sonra diziyi satın almaya karar verdiği belirtiliyor.      

Dizinin 10 bölümlük ilk sezonu 2018 yılının temmuz ayında gösterime girecek.      

“Nightflyers" romanı, yayımladığı yılın ertesinde, bilim kurgu ve fantezi türündeki edebiyat eserlerine verilen Hugo Ödülü'ne aday gösterilmişti.      

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