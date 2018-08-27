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Game of Thrones’un final sezonu geç başlayacak

Nisan 2019’da seyirci karşısına çıkması planlanan Game of Thrones’un 8. final sezonunun yayın tarihi gecikiyor.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:27
Game of Thrones’un final sezonu geç başlayacak

Game of Thrones’un merakla beklenen 8. sezonu planlanandan daha geç başlayabilir. 2019 Nisan’ında prömiyer yapması beklenen yeni sezonunun gecikebileceği ortaya çıktı.

Game of Thrones’un görsel efekt süpervizörü Joe Bauer, ekibinin çalışmaya henüz başladığını ve işlerinin en erken mayıs ayında tamamlanacağını söyledi. Bauer “2019 Mayıs’ına kadar 8. sezon üzerinde çalışacağız, yani sekiz dokuz ay sürecek. Ancak devam dizisinin çekimleri Şubat’ta başlıyor, en azından pilot bölüm böyle. Yani onlar başladığında bizim halen daha 8. sezonla ilgili yapacak çok fazla şeyimiz olacak” dedi.

Bauer final sezonuyla ilgili düşüncelerini ise şöyle ifade etti:

“Bence final çok cesurca. İzlemesi çok ilginç olacak. Objektif bir şekilde baktığımda, bu dizi başka bir şekilde sona eremezdi gibi düşünüyorum; bence bitmesi gerektiği gibi bitiyor.”

HBO geçtiğimiz yıl, beş farklı Game of Thrones devam dizisi üzerine çalıştığını duyurmuştu. Her biri farklı senaristlerin imzasını taşıyan projeler arasından Jane Goldman ve George R.R. Martin imzalı olan pilot bölüm onayını almıştı.

Game of Thrones’un devam dizisi, orijinal dizide yaşananların binlerce yıl öncesine giderek Westeros tarihinin gizli gerçeklerini keşfe çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Game Of ThronesFinal SezonuDiziSinema
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