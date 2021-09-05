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"Garaböcü Halk Masalı” Sahneleniyor

Akile Ruh Ekizoğlu’nun derleyip kitaplaştırdığı ve “Engelsiz Tiyatro” etkinliği kapsamında işaret dili ile sahneye uyarlanan “Garaböcü Halk Masalı”, 7 Eylül Salı günü sahneleniyor.

05 Eylül 2021 Pazar 16:30
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"Garaböcü Halk Masalı” Sahneleniyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, oyun, saat 18.30’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi önünde sahnelenecek.

Bu kapsamda işaret dili gönüllüsü olan eğitimciler Akile Ruh Ekizoğlu ile Ülkü Beyoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu Engelsiz Tiyatro Garaböcü Halk Masalı etkinliğine davet etti.

Sadece işitme engelli bireyler değil tüm engelli grupları dikkate alınarak, işaret dili gönüllülerinin sahne performanslarıyla hayat bulacak ve tüm halkın beğenisine sunulacak “Engelsiz Tiyatro” etkinliğinde ayrıca Asya bebeğin tedavisine yardım amaçlı satış standı da kurulacak

Anahtar Kelimeler:
Garaböcü Halk MasalıAkıle Ruh EkizoğluOlgun Amcaoğlu
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