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“Garajdaki akülerden Türksat 1C uydusuna” kitabı yayımlandı

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Bülent Fevzioğlu’nun, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) ilk 25 yılını anlatan “Garajdaki Akülerden Türksat 1C Uydusuna” adlı kitabı yayımlandı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:04
“Garajdaki akülerden Türksat 1C uydusuna” kitabı yayımlandı
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BRTK yayını olan, araştırmacı yazar Bülent Fevzioğlu tarafından 580 sayfa olarak hazırlanan araştırma kitabının ilk cildinin önsözünde BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt şunları kaydetti:

“Bayrak Radyosu’nun Dönüm Noktaları…

Hayatımıza dokunan ve iz bırakan her şeyin, gelecek nesillere aktarılacak özel bir hikâyesi vardır. Birkaç araba aküsü, telefon ahizeleri ve antene dönüştürülmüş çamaşır tellerinin birkaç mücahidin elinde ses olup duyulması gibi…

Bu kitap; mücadele yıllarının moral ve haber kaynağı, Kıbrıs Türk’ünün dünyaya açılan sesi, Bayrak Radyosu’nun unutulmaz hikâyesini anlatıyor.

O karanlık ve zor günlerde, “Bayrak! Bayrak! Bayrak!” diyerek yola çıkan bir avuç kahraman; kurdukları radyoyla Kıbrıs Türkü’ne yalnızca ses değil, yeni bir nefes, yeşeren bir umut ve heyecan da olmuşlardı…

Büyük bir azmin sonucu kurulan Bayrak Radyosu, kısa sürede televizyonunu da yanına alarak, Kıbrıs için önemli bir iletişim kaynağı olmuştur. KKTC’nin değerlerinden biri olan Bayrak Radyosu’nun gelişim öyküsünün geleceğe aktarılması yönüyle büyük öneme taşıdığını düşündüğümüz bu çalışma, BRTK kitap yayını adına bir ilk olması bakımından da ayrı bir önem arz ediyor.

Teknolojinin hızla geliştiği ve değiştiği yenidünyada, gelecek nesillere başarılarımızın öyküsünü anlatmak ve ilham kaynağı olmak gayesiyle yola çıktık.

Bayrak Radyosu’nun ilk 25 yılına dair önemli dönüm noktalarını bulacağınız bu kitabı arşivlerimize kazandıran araştırmacı yazar Sn. Bülent Fevzioğlu’na kurumumuz adına sonsuz teşekkür eder, Bayrak Radyosu’nun kuruluş ve gelişim yıllarına emek verenleri ve aramızdan ayrılanları saygıyla anarız…” 

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