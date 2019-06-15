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GAÜ Drama ve Oyunculuk Öğrencileri “Tehlikeli Saplantı” İle İzleyicilerin Karşısına Çıkıyor

15 Haziran 2019 Cumartesi 14:25
GAÜ Drama ve Oyunculuk Öğrencileri “Tehlikeli Saplantı” İle İzleyicilerin Karşısına Çıkıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu Drama ve Oyunculuk Bölümü yeni oyunuyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. 

GAÜ’den verilen bilgiye göre, N.J. Crisp’in yazdığı “Tehlikeli Saplantı” adlı oyun 17, 19 ve 20 Haziran tarihlerinde, saat 20.30’da Lefkoşa Arabahmet Kültür ve Sanat Evi’nde sahnelenecek.

Oyun Kıbrıs temsillerinin ardından, GAÜ’yü temsil etmek üzere Bilkent Üniversitesi 8. Tiyatro Günleri kapsamında 26 Haziran günü Ankara seyircisiyle buluşacak. 

Osman Ateş’in yönetmenliğini üstlendiği oyunun, dekor uygulamasını Pınar Kardeşler, reji asistanlığını ise Gizem Yetik yaptı. 

Oyunda Drama ve Oyunculuk Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri; Ekin Karaböcek, Gözde Öner ve Ahmet Serhat Artunç rol alıyor. 

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Girne Amerikan ÜniversitesiGAÜ Drama Ve Oyunculuk ÖğrencileriTehlikeli SaplantıOyunTiyatroHaberGündemKıbrıs
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