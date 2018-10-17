Gazimağusa Belediye Tiyatrosu komedi oyunuyla perdelerini açıyor

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, oyunun prömiyer gösterimi 24 Ekim akşamı saat 20.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

İlke Susuzlu’nun yönettiği, Hale Kuntay’ın çevirdiği, Alper Susuzlu, Ali Çetin, Fatma Bilgen, Firdevs Özdemir, Kumru Garabli, Özlem Özarı ve Saldıray Özarı’nın rol aldığı oyun 2, 7, 24, 26 Kasım ve 4, 7 Aralık tarihlerinde saat 20.00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenmeye devam edecek.

Oyun için rezervasyon yaptırmak ve bilgi almak isteyenler 05488166040 numaralı telefonu arayabilecek.