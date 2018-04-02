Gazimağusa Çocuk Festivali devam ediyor

Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Kültür Derneği işbirliğinde düzenlenen Gazimağusa Çocuk Festivali, etkinliklerle devam ediyor.

Festival kapsamında İlkokullar arası Kültürel Bilgi Yarışması düzenlendi.

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayında yer alan yarışmaya Şehit Zeki Salih, Yeniboğaziçi, Şehit Osman Ahmet, Polatpaşa, Mormenekşe, Karakol, Kıbrıs Final Okulları, Doğu Akdeniz Doğa Koleji ve Alasya ilkokulları katıldı.

Yarışma öncesinde konuşma yapan Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları, tüm öğrencilere başarılar dileyerek, dernek olarak amaçlarının çocuk ve gençlerin gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Daha sonra yarışmaya geçildi.

Yarışma sonucu Şehit Osman Ahmet İlkokulu 1’inci, Kıbrıs Final okulları 2’nci Yeniboğaziçi İlkokulu ise üçüncülüğü elde etti.