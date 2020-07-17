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Genç sanatçı Kayıplar ilk kişisel sergisini açtı

Genç sanatçı adayı Hasan Kayıplar İlk kişisel sergisi Journey/Serüven 2020 ‘yi geçtiğimiz çarşamba günü Rüstem Kitabevi üst katta güzel bir açılışla açtı.

17 Temmuz 2020 Cuma 16:51
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Genç sanatçı Kayıplar ilk kişisel sergisini açtı

Genç sanatçı adayı Hasan Kayıplar İlk kişisel sergisi Journey/Serüven 2020 ‘yi geçtiğimiz çarşamba günü Rüstem Kitabevi üst katta güzel bir açılışla açtı.

Yoğun bir katılımla yapılan açılışta, açılış konuşmasını öğretmenlerinden İpek Denizli Karagöz yaptı .

Kendisiyle gurur duyduğunu ve sanat yaşamında ona başarılar diledi.

Genç Sanatçı adayı ise ilk kişisel sergisini Rüstem Kitabevi gibi büyüleyici bir ortamda gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirtti.

Serginin Eylül ve Mayıs aylarında üretmiş olduğu eserleri kapsayan bir sergi olduğunu açıklayan Kayıplar, İlk sergisi olduğu için çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Serginin de isminden belli olduğu gibi yolculuğunun daha en başında olduğunu belirten Kayıplar, sanat yolunda kendini geliştirmeye devam edeceğinin sözünü bütün misafirlere ve öğretmenine verdi.

Ayrıca bu serginin bir karantina dönemi değerlendirmesi olduğunu ve bir sanatçının bu dönemi çok iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğinden bahseden genç sanatçı adayı, mart ayından mayıs ayına kadar üretmiş olduğu çizimlerini de defterleri içinde sergilediğini belirtti.

Sanatçı adayı ayrıca kendisiyle aynı yolda ilerleyen genç adaylara da tavsiyelerde bulundu. “Asla çizdiğiniz yoldan ayrılmayın ve sanatı, kültürü, bilimi yüceltmeye devam edin. Ve asla oldum bittim’e gelmeyin. Daima kendinizi geliştirin ve sürekli üretin. Çünkü Sanatçı dediğimiz kişi kendini üreterek tanıtan’dır”

Ve son olarak sergi hakkında detaylar veren Hasan Kayıplar, serginin 25 Temmuz 2020’ye kadar sabah 9.00 akşam 18.00’a arası açık olduğunu ve herkesi davet ettiğini belirtti.

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