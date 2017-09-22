Genç Yetenekler Hırvatistan yolunda

Genç Yetenekler Orkestrası, Hırvatistan’da düzenlenecek uluslararası orkestralar buluşmasına katılıyor.

Genç Yetenekler Production Cyprus’tan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül ile 2 Ekim tarihleri arasında Hırvatistan’da yer alacak etkinlikte, keman ve viyola eğitimcisi ve sanatçısı Ersin Kaşif yönetiminde 19 genç ve seçilmiş müzisyen, Kuzey Kıbrıs’ı temsil edecek.

Orkestra, Hırvatistan’ın Zagrep başta olmak üzere birçok şehrinde konserler verecek ve masterclass etkinliğine katılacak.

Orkestra Hırvatistan’a gitmek üzere 27 Eylül’de Ada’dan ayrılacak.

Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası boyutta konser veren ilk etnik müzik gençlik orkestrası olduğu belirtilen Genç Yetenekler Production Orkestrası, 2015 yılında Polonya’da düzenlenen orkestra yarışmasında, 21 ülke arasından etnik müzik dalında 3. olmuştu.