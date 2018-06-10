Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95876
ALTIN
186.684
DOLAR
4.4674
STERLİN
6.0078
EURO
5.2589
Sıcak su mu, soğuk su mu sağlıklı?
Sıcak su mu, soğuk su...
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Hızlı yürümek ömrü uzatıyor
Hızlı yürümek ömrü uzatıyor
banner34

GİBETSU “Rumuz Goncagül”le sahnede

GİBETSU Gençlik Kulübü, 12 Haziran’da “Rumuz Goncagül” oyunuyla sahnede...

10 Haziran 2018 Pazar 13:34
GİBETSU “Rumuz Goncagül”le sahnede

Girne Belediye Tiyatro Stüdyosu (GİBETSU) Gençlik Kulübü, 12 Haziran 2018 Salı akşamı saat 20:00’de terminal bölgesinde yer alan Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda “Rumuz Goncagül-Kösem Sultan Sokak Nimoro 5” oyununun perdelerini açıyor. 
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tüm tiyatro severler oyunu izlemeye davet edildi. 

banner39
İsmihan Yorgancı’nın yönetmenliğini yaptığı oyunda, reji asistanlığını İlayda Uçar, Elif Pirsu Şimşek, ışık tasarım uygulamasını Mehmet Saygıner üstleniyor.
Oyunda, Dicle Bayraktaroğlu, Gülten Yüksel, Ahmet Alıcı, Ali Kerim Kaptanoğlu, Ömer Faruk Düdar, Onat Kıraç, Tuğçe Sıla Sağnak, Buse Polat, Feriha Geylan, Çezara Şenova, Ulaş Baran Şahin rol alıyor. 

banner22
Son Güncelleme: 10.06.2018 13:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alevkayası’nda çok kültürlü, bol müzikli ve aktiviteli Pangea Festival!
Alevkayası’nda çok kültürlü, bol müzikli ve aktiviteli Pangea Festival!
LTB Gençlik Festivali’nin ikincisi düzenlendi
LTB Gençlik Festivali’nin ikincisi düzenlendi
Merkezi Cezaevi’nde “Yankılı Söyleşiler”
Merkezi Cezaevi’nde “Yankılı Söyleşiler”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim