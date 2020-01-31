Girne Belediyesi yarıyıl şenliği düzenleyecek

Girne Belediyesi, “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla Yarı Yıl Şenliği düzenledi.

Çocuklar için düzenlenen birbirinden eğitici ve eğlenceli etkinlikler, tüm çocuklar için ücretsiz gerçekleştirilecek. Bandabuliya’da 4 Şubat Salı günü Resim Atölyesi, 5 Şubat Çarşamba Bandabuliyada Origami Atölyesi, 6 Şubat Perşembe günü Bandabuliya’da Seramik Atölyesi, 8 Şubat Cumartesi günü Bandabuliya’da Çocuk Partisi, 11 Şubat Salı günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Masal Atölyesi, 12 Şubat Çarşamba günü Bandabuliyada Masa Oyunları ve 13 Şubat Perşembe günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Ritim Atölyesi yer alacak. Tüm etkinlikler,10:00-12:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.