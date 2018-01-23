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Girne'de 20’nci yıl onuruna muhteşem konser

Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’ndan 20’nci yıl konseri...

23 Ocak 2018 Salı 13:27
Girne'de 20’nci yıl onuruna muhteşem konser
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Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, yarın akşam, 20’nci yıl konseri verecek. 

Konser, saat 20:00’de GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde yer alacak

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Şef İhsan Gürel yönetiminde sunulacak konserin, Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun 53’üncü konseri olduğu kaydedildi. 

Halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek konsere, tüm müzikseverler davet edildi. 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Belediyenin Türk Sanat Müziği Korosu’nun 20 yıldır, özveri ve emek ile amatör bir şekilde profesyonel bir anlayışla çalışarak, fedakarlık yaparak, bu günlere ulaştığını söyledi. 

Bu konsere katkı koyan herkese teşekkür eden Güngördü, tüm müzikseverleri konseri dinlemeye davet etti. 

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