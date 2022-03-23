Girne’de “Ah Bu Parasızlık” Adlı Oyun Sergilendi

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği’nin sahnelediği, Osman Bulun ’un yazıp yönettiği “Ah Bu Parasızlık” adlı iki perdelik oyun, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosunda sahnelendi.

Tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği belirtilen oyunun, “parasızlıktan kaynaklanan geçim sıkıntısı, aile huzursuzluğu, işsizlik, göç ve gençlerin kötü yollara düşmesi” gibi olumsuz etkileri ele aldığı kaydedildi.

Oyunun sonunda oyunculara teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi.