Girne’de kültür sanat etkinlikleri başlıyor

Bu yıl, 7 Kasım 17 Aralık tarihleri arasında yer alacak , Girne Belediyesi Sonbahar ve Kış Kültür Sanat Günleri, 7 Kasım Perşembe akşamı Çatalköy Belediye Tiyatro SU tarafından sahnelenecek müzikli komedi “Yıldız Olmak Kolay Mı ?” adlı tiyatro oyunuyla başlıyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 7 Kasım- 17 Aralık tarihlerinde yer alacak Girne Belediyesi Sonbahar-Kış Kültür Sanat Günleri programı hakkında açıklamada bulundu.

Girne Belediyesi olarak,vatandaşı sonbahar kış döneminde de kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Güngördü, Yaz aylarında Girne Amfi Tiyatro’da düzenlenen Girne Kültür Sanat Günlerinin ardından sonbahar kış dönemi için Girne Belediyesi Oda Tiyatrosunda gerçekleştirilecek bir etkinlik programı hazırladıklarını söyledi.

Güngördü, Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu, Girne Belediyesi Oda Orkestrası ve Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun yanı sıra Çatalköy Belediye Tiyatro Su ve İzmir Çiğli Belediyesi’nin katılımıyla 13 ayrı etkinlik düzenleneceğini dile getirdi.

Sonbahar-Kış Kültür Sanat Günleri kapsamında, “İkinci Caddenin Mahkumu”, “Yedi Kocalı Hürmüz” ve “Çökme Tehlikesi Var” isimli tiyatro oyunlarının sahneye konulacağını belirten Güngördü, Girne Belediyesi Oda Orkestrası, Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğunun konserleri yanında, İzmir Çiğli Belediyesi İşbirliğinde, Dünya Çocuklarına Mektuplar isimli söyleşinin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Düzenledikleri tüm etkinliklerde, sevgi, hoşgörü ve barış temasını ön plana çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Güngördü, Ocak ayından sonra da Kış-İlkbahar dönemi kültür sanat etkinlikleriyle ilgili yeni bir program hazırlanarak duyurulacağını kaydetti.

Kültür Sanat Günleri kapsamında, 7, 12 ve 14 Kasım, Çatalköy Belediye Tiyatro Su “Yıldız Olmak Kolay Mı” ?,19 ve 21 Kasım, Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu “İkinci Caddenin Mahkumu”,26 Kasım, Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu Gençlik Ekibi “Yedi Kocalı Hürmüz”,28 Kasım, 3 ve 5 Aralık, Çatalköy Belediye Tiyatro Su “Çökme Tehlikesi Var” oyunları sahnelenirken, 10 Aralık, Girne Belediyesi Oda Orkestrası “Klasik Müzik Konseri”, 13 Aralık, Girne Belediyesi ve İzmir Çiğli Belediyesi “Dünya çocuklarına Mektuplar söyleşi” yer alacak.

Sonbahar-Kış Kültür Sanat Günleri, 17 Aralık, Girne Belediyesi TSM Topluluğu “Türk Sanat Müziği Konseri”yle sona erecek.

(BRT)