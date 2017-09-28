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GMB Tiyatrosu, Susuz Hikayeler'le merhaba diyecek

Gazimağusa Belediye Tiyatrosu 2017-2018 sezonuna Alper Susuzlu’nun yazdığı Susuz Hikayeler isimli komedi oyunuyla merhaba diyor.

28 Eylül 2017 Perşembe 15:14
GMB Tiyatrosu, Susuz Hikayeler'le merhaba diyecek

Gazimağusa Belediye Tiyatrosu 2017-2018 sezonuna Alper Susuzlu’nun yazdığı Susuz Hikayeler isimli komedi oyunuyla merhaba diyor. İlke Susuzlu’nun yönettiği oyunda tek kişi olarak usta oyuncu Alper Susuzlu rol alıyor. 2 Ekim Pazartesi akşamı saat 20:00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda prömiyeri gerçekleştirilecek oyun 6,9,16,27 Ekim ile 20,24 Kasım tarihlerinde Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenmeye devam edilecek.

Komedinin her türünü içeren Susuz Hikayeler oyunu hayatın her duygusunu izleyenlere sunuyor. Usta tiyatrocu Alper Susuzlu  kısa kısa episotları bir araya getirerek, sıcak, samimi, doğal, komik ve bir o kadar da duygusal hikayelerle izleyenin karşısına çıkacak. Oyun için rezervasyon yaptırmak ve bilgi almak isteyenler 630 0 500 ve 0548 8166040 numaralı telefonları arayabilir.

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Son Güncelleme: 28.09.2017 15:18
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