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GMB Türk Müziği Korosu ‘Zeki Müren Şarkıları’yla sahnede

Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu, “Şarkı ve Şiirlerle Masal Tadında Zeki Müren Şarkıları” konseriyle müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

05 Haziran 2018 Salı 12:39
GMB Türk Müziği Korosu ‘Zeki Müren Şarkıları’yla sahnede

Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu, “Şarkı ve Şiirlerle Masal Tadında Zeki Müren Şarkıları” konseriyle müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

Konser perşembe akşamı saat 21.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda verilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şef Adil Sönmez yönetiminde çalışmalarını sürdüren Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu’nun bu konserindeki repertuarında, sadece Zeki Müren tarafından seslendirilen eserlere yer verilecek.

1995’te kurulan Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu, 14’ü müzisyen olmak üzere toplam 70 kişiyle çalışmalarına devam ediyor.

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