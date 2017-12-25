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GÖÇ-TAŞ Tiyatro Atölyesi çalışmalarına başlıyor

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Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği’nin (GÖÇ-TAŞ) tiyatro çalışmaları başlıyor.

25 Aralık 2017 Pazartesi 18:05
GÖÇ-TAŞ Tiyatro Atölyesi çalışmalarına başlıyor
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Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği’nin (GÖÇ-TAŞ) tiyatro çalışmaları başlıyor.

Dernekten verilen bilgiye göre, sınırlı sayılarda oluşturulacak gruplar için 15 Ocak 2018 tarihine kadar başvuruda bulunulabilecek.

Gruplar, çocuk tiyatrosu 8-10 yaş ve 11-14 yaş, gençlik tiyatrosu 15-20 yaş, yetişkinler tiyatrosu 20 yaş ve üzeri şeklinde düzenlenecek. 

GÖÇ-TAŞ Kültür Derneği “Tiyatro Atölyesi”ne katılmak isteyenler dernek başkanı Salim Piyale’ye 05338617760 ve tiyatro öğretmeni İsmihan Yorgancı’ya 05338630958 numaralı telefondan ulaşarak kayıt yaptırabilecekler.

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