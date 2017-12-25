GÖÇ-TAŞ Tiyatro Atölyesi çalışmalarına başlıyor

Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği’nin (GÖÇ-TAŞ) tiyatro çalışmaları başlıyor.
Dernekten verilen bilgiye göre, sınırlı sayılarda oluşturulacak gruplar için 15 Ocak 2018 tarihine kadar başvuruda bulunulabilecek.
Gruplar, çocuk tiyatrosu 8-10 yaş ve 11-14 yaş, gençlik tiyatrosu 15-20 yaş, yetişkinler tiyatrosu 20 yaş ve üzeri şeklinde düzenlenecek.
GÖÇ-TAŞ Kültür Derneği “Tiyatro Atölyesi”ne katılmak isteyenler dernek başkanı Salim Piyale’ye 05338617760 ve tiyatro öğretmeni İsmihan Yorgancı’ya 05338630958 numaralı telefondan ulaşarak kayıt yaptırabilecekler.