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Gönyeli Belediyesi’nin Gençlik Festivali başlıyor

16 Ekim 2019 Çarşamba 15:31
Gönyeli Belediyesi’nin Gençlik Festivali başlıyor

Gönyeli Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenleyeceği Gençlik Festivali 21-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Manga’yla başlayacak festival, Sertap Erener konseri ile tamamlanacak.

Lütfiye Özipek, Fikri Karayel, Ahmet Evan, Fikrican Kayıkçı, Grup Frekans, Gizem Akbil, Positrone, Gramafon da festival boyunca sahne alacak.

Festival alanında pub, bar, cafelerden oluşan özel mekanlar da yaratılacak.

Gönyeli Bulvarı’ndaki festival alanında her akşam Dj’lerin yanısıra Sosyal Aktiviteler Merkezi (SAM)’ın yetenekleri de sahne alacak.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli bugün Gazeteciler Birliği lokalinde basın toplantısı düzenleyerek festival hakkında bilgi verdi.

BENLİ

Benli, “Ülke ölçeğinde en içerikli festivale imza atacağız, umarım gelecek yıl, Avrupa’dan da gelecek sanatçılarla Kıbrıs’ın bütününü Gönyeli’de toplarız” dedi.

Gönyeli’yi ülkenin yaşam standardı en yüksek kent olarak gördüklerini anlatan Benli, şöyle konuştu: “Gönyeli Belediyesi’nin bütçesi büyüdü, hacmi genişledi, yatırım payı % 35’lere ulaştı. Altyapının, çevrenin, yatırımın geliştiği bir noktada festivali konuşuyoruz. İnsana dokunuyoruz ve insanımızın yaşam kalitesini ileriye taşıyoruz.”

Başkan Benli, festivalin organizesinin tam bir ekip çalışmasıyla yapıldığını söyledi, belediyenin tüm birimlerine teşekkür etti.

Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli, Gönyeli NET adı altındaki “Her eve fiber optik internet” projelerinde de önemli ilerleme sağladıklarını, bu yönde ilgili bakanlıkla da uzlaşıya vardıklarını anlatarak, “Gençlere bu önemli müjdeyi de veriyoruz” ifadelerini kullandı.

PROGRAM 

Programa göre, 21 Ekim Pazartesi başlayacak festivalde; 18.00 – 21.00 saatleri arasında Action Team gösterisi yer alacak. 

Dj. Behiç’in performansının ardından saat 21.00’de MANGA sahneye çıkacak.

22 Ekim Salı festivalin ikinci gününde saat 19.00’da Dj Bora’nın performansı yer alacak; 20.00’de Gramafon, 21.00’de Fikrican Kayıkçı sahneye çıkacak, saat 22.00’de ise Gizem Akbil konseri yer alacak.

23 Ekim Çarşamba günü Dj Haşim Volkan’ın performansı yanısıra Positrone sahneye çıkacak ve gecenin finalini 21.00’den itibaren Lütfiye Özipek yapacak.

24 Ekim Perşembe günü Mr.Joker’in performansı ile başlayacak etkinliklerde Grup Frekans, Ahmet Evan ve Fikri Karayel sahne alacak.

Festivalin final gecesi, 25 Ekim’de önce Dj Behiç’in performansı yer alacak, saat 21.00’de ise Sertab Erener sahneye çıkacak.

Fotoğraf sergisi, paten, bisiklet, yoga gibi etkinlikler ve sokak sanatçıları konseri, ayrıca indirimli satışlar da festival alanında olacak.

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GönyeliGençlikFestivalHaberKıbrıs
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