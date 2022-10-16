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Gönyeli Gençlik Festivali perşembe başlıyor

Gönyeli Bulvarı, 20-22 Ekim’de festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

16 Ekim 2022 Pazar 17:22
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Gönyeli Gençlik Festivali perşembe başlıyor



Gönyeli Belediyesi’nin geleneksel Gençlik Festivali pandemi sürecinin ardından bu yıl 20-22 Ekim tarihleri arasında yapılıyor.

Her yıl genç yetenekler ve yıldızların sahne aldığı Gönyeli Gençlik Festivali bu yıl da yine çeşitli sanatçıları ağırlayacak. Festival programında birçok sanatçının yanı sıra sahne şovları, DJ performansları, gösteriler de yer alıyor.

Üreten Gençler Stantları, Gönyeli SAM aktiviteleri, Çocuk Oyun Alanları, Bisiklet etkinlikleri, de Gönyeli Belediyesi Gençlik Festivali’nde olacak.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada konserlerin ücretsiz olduğu ve tüm vatandaşların festivale davetli olduğu kaydedildi.

Gönyeli Belediyesi Gençlik Festivali’nde ilk gün ülkemiz sanatçıları sahnede olacak. Festival, Gönyeli Belediye Bulvarı’nda Perşembe günü saat 16.00 da başlayacak. İlk gün Osman Tuğsal ve Ahmet Evan sahneye çıkacak. 21 Ekim 2022 Cuma günü ise Fikri Karayel ile Ece Seçki sahne alacak.

Gönyeli Gençlik Festivali’nin kapanış konseri Cumartesi akşamı Türkiye’nin ünlü rap sanatçılarından Eypio ile yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
Gönyeli BulvarıFestivalEğlence
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