Güçük Prens yine çok satalar arasında

Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:

Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi

Ulus Kaçağı - Niyazi Kızılyürek - İletişim Yayınları

Anılarımızdaki Ailemiz ve Kıbrıs’ın Son 90 Yılı - Halil M. Güven - Işık Kitabevi Yayınları

Kıbrıs Yetimleri - Gary Raymond - Yeni İnsan Yayınları

Bir Varmış Bir Yokmuş (1955 – 1969) - Erdinç Gündüz - Eser Sahibinin Kendi Yayını

Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:

Seninle Başlamadı - Mark Wolynn - Sola Unitas

Beyninizin Pusulası - Tony Buzan Eğitmenlerinden Zihin Haritaları Aykut Açkalmaz, Gökhan Telkenar - Aktüel Yayınları

Hayata Dön - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi

Kararı Ben Veririm - Esra Ezmeci - Destek Yayınları

Hayata Dön - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi