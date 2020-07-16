Güçük Prens yine çok satalar arasında

Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:
Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi
Ulus Kaçağı - Niyazi Kızılyürek - İletişim Yayınları
Anılarımızdaki Ailemiz ve Kıbrıs’ın Son 90 Yılı - Halil M. Güven - Işık Kitabevi Yayınları
Kıbrıs Yetimleri - Gary Raymond - Yeni İnsan Yayınları
Bir Varmış Bir Yokmuş (1955 – 1969) - Erdinç Gündüz - Eser Sahibinin Kendi Yayını
Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:
Seninle Başlamadı - Mark Wolynn - Sola Unitas
Beyninizin Pusulası - Tony Buzan Eğitmenlerinden Zihin Haritaları Aykut Açkalmaz, Gökhan Telkenar - Aktüel Yayınları
Hayata Dön - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi
Kararı Ben Veririm - Esra Ezmeci - Destek Yayınları
Hayata Dön - Gülseren Budayıcıoğlu - Remzi Kitabevi