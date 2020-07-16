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Güçük Prens yine çok satalar arasında

“Işık Kitabevi’nin 8 Temmuz-15 Temmuz tarihleri arasını kapsayan süreçte en çok satan kitaplar listesinin başında Kıbrıs Türkçesi ile yayımlanan “Güçük Prens” kitabı var.

16 Temmuz 2020 Perşembe 11:20
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Güçük Prens yine çok satalar arasında

Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:
Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi
Ulus Kaçağı - Niyazi Kızılyürek - İletişim Yayınları
Anılarımızdaki Ailemiz ve Kıbrıs’ın Son 90 Yılı - Halil M. Güven - Işık Kitabevi Yayınları
Kıbrıs Yetimleri - Gary Raymond    - Yeni İnsan Yayınları    
Bir Varmış Bir Yokmuş (1955 – 1969) - Erdinç Gündüz     - Eser Sahibinin Kendi Yayını

Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:
Seninle Başlamadı - Mark Wolynn - Sola Unitas
Beyninizin Pusulası - Tony Buzan Eğitmenlerinden Zihin Haritaları    Aykut Açkalmaz, Gökhan Telkenar - Aktüel Yayınları
Hayata Dön - Gülseren Budayıcıoğlu    - Remzi Kitabevi
Kararı Ben Veririm - Esra Ezmeci - Destek Yayınları
Hayata Dön - Gülseren Budayıcıoğlu     - Remzi Kitabevi

Anahtar Kelimeler:
Güçük PrensKitap
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