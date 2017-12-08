Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
107689
ALTIN
154.225
DOLAR
3.8446
STERLİN
5.1580
EURO
4.5139
Canan Karatay bu kez erkekleri uyardı!
Canan Karatay bu kez erkekleri...
6 yaşında dünyanın en güzel kızı seçildi!
6 yaşında dünyanın en güzeli
Instagram, mesajlaşma için ayrı bir uygulama yaptı
Instagram, mesajlaşma için ayrı bir...
Sam Rouen 71 kilo verdi inanılmaz değişti
Sam Rouen inanılmaz değişti
Instagram’dan ‘store’de yeni özellik!
Instagram’dan ‘store’de yeni özellik!

Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Türkiye Turnesini tamamladı

Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Tiyatro Sanatçısı İzel Seylani'nin yazıp yönettiği "Nor Betmez" oyunu Türkiye turnesini tamamladı.

08 Aralık 2017 Cuma 11:58
Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Türkiye Turnesini tamamladı
banner10

Beyarmudu Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Adana’da 4. Şehir Tiyatroları Buluşması ve Bursa’da 17. Uluslararası Karagöz ve Kukla Oyunları Festivali’nin ardından 12.

Bilecik Uluslararası Tiyatro Festivali ve Mudanya Belediyesi’nin özel daveti ile Uğur Mumcu Kültür ve Kongre Merkezi’nde seyirci ile buluştu.

Tiyatro sezonunu yurt içi turnesiyle açan ve Erenköy, Lefke, Geçitkale, Lefkoşa ve Beyarmudu bölgelerinde sahnelenen Nor Betmez oyunu, son olarak Bilecik ve Mudanya halkıyla buluştu. 

Türkiye’nin en önemli tiyatro festivallerinden biri olan Bilecik Uluslararası Tiyatro Festivali’nde Belediye Başkanı Selim Yağcı festival plaketini sanatçı İzel Seylani’ye takdim etti. 

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ise organizasyon için Selim Yağcı’ya teşekkürlerini ileterek, “aramızda tiyatro sayesinde kurulan bağlar samimiyetle güçlenecek ve önümüzdeki süreçte dayanışmamız devam edecektir” şeklinde sözlerini tamamladı. 

Açıklamaya göre, Mudanya’da ise Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz katkılarından dolayı Beyarmudu Belediyesi’ne teşekkür edip “kardeş belediyemiz Beyarmudu ile sürdürdüğümüz kültür sanat sayesinde ilişkimiz giderek güçlenmekte ve büyümektedir” şeklinde konuştu. 

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ise “Türkiye’de barışın başkenti Mudanya’ya, Kıbrıs’ta kültür sanatın başkenti Beyarmudu’ndan selam getirdik” dedi. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Türkülerle DAÜ” etkinliği 15 Aralık’ta
“Türkülerle DAÜ” etkinliği 15 Aralık’ta
Harmancı: “İki dilde sanatla verilen mesajlar çok anlamlı”
Harmancı: “İki dilde sanatla verilen mesajlar çok anlamlı”
“Geçitkale’de Yaşam” sergisi yarın açılıyor
“Geçitkale’de Yaşam” sergisi yarın açılıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim