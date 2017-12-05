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Güngördü’ye “Leymosun/Limasolda Bir Lider Ziya Rızkı” takdim edildi

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Dr. Ceyhun Birinci başkanlığındaki Ziya Rızkı Vakfı mütevelli heyetini kabul etti.

05 Aralık 2017 Salı 17:06
Güngördü’ye “Leymosun/Limasolda Bir Lider Ziya Rızkı” takdim edildi
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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Dr. Ceyhun Birinci başkanlığındaki Ziya Rızkı Vakfı mütevelli heyetini kabul etti. Birinci, kabulde Halil Sadrazam tarafından yazılan Ziya Rızkı’nın hayatını anlatan “Leymosun/Limasolda Bir Lider - Ziya Rızkı” isimli kitabı başkan Güngördü’ye takdim etti. 

Ceyhun Birinci, vakıf olarak birçok konuda belediye ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Nidai Güngördü ise kabulde yaptığı konuşmada, Ziya Rızkı’nın Kıbrıs Türk toplumuna milletvekili, Girne Belediye Başkanı, mücahit komutanı ve spor adamı olarak hizmet verdiğini belirterek, bir dönem beraber çalıştıkları Ziya Rızkı’nın en önemli özelliğinin kişi çıkarı değil, toplum çıkarı düşünerek hizmet vermesi olduğunu dile getirdi. 

Güngördü, Ziya Rızkı Vakfı ile işbirliği yapmayı sürdüreceklerini kaydetti. 

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