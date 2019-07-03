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Güzelyurt Belediyesi “Çocuk Şenliği” tamamlandı

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:38
Güzelyurt Belediyesi “Çocuk Şenliği” tamamlandı

Güzelyurt Belediyesi’nin Limasol Türk Kooperatif Bankası sponsorluğunda düzenlediği “Çocuk Şenliği” tamamlandı.

42. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında dün festival parkında saat 18.00’de başlayan etkinlikte ücretsiz oyun, eğlence, yiyecek ve içecek stantları oluşturuldu.

Festival parkına aileleriyle birlikte gelen çocuklar ilk olarak yüz boyama stantlarına giderek sevdikleri figürleri yüzlerine çizdirdi. Park içerisinde birçok noktaya kurulan eğlence ve oyun statlarını dolaşan çocuklar, maskotlara da oldukça ilgi gösterdi.

Şenlikte dondurma, patlamış mısır, pamuk şekeri, kek, meyve suyu ve su istasyonları kurularak, çocuklara ücretsiz dağıtıldı.

Festival Parkı’nda oyun ve eğlence stantlarında çocuklar eğlenmeye devam ederken açık alan sahne gösterileri de renkli görüntülere sahne oldu. 

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar etkinliğin sponsoru Limasol Türk Kooperatif Bankası’na teşekkür ederek, Güzelyurt Şube Müdür Atakan Piskobulu’ya plaket takdim etti.

Şenlik kapsamında Festival Gösteri Merkezi’nde Küçücüğüm Eğitim Merkezi, Barış İlkokulu, Özgürlük İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu, Fikri Karayel İlkokulu, Aydınköy İlkokulu’nun dans gösterileri ardından Çocuk Şenliği sona erdi.  

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