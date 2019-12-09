Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Kış depresyonuna karşı 4 etkili öneri
Kış depresyonuna karşı 4 etkili...
WhatsApp kullananlar dikkat!
WhatsApp kullananlar dikkat!
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak durmazsanız...
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak...
Meme kanserinin en önemli 15 belirtisi
Meme kanserinin en önemli 15...

Güzelyurt Belediyesi Tiyatro Günleri devam ediyor

14 Aralık Cumartesi “2’nci Caddenin Mahkumu” isimli oyun sahnelenecek.

09 Aralık 2019 Pazartesi 16:31
Güzelyurt Belediyesi Tiyatro Günleri devam ediyor

Güzelyurt Belediyesi Tiyatro Günleri kapsamında, 14 Aralık Cumartesi “2’nci Caddenin Mahkumu” isimli oyun sahnelenecek.

Güzelyurt  Belediyesi’nden verilen bilgiye göre oyun, Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu’nda oynanacak.

Tiyatro Günleri 27 Mart’a kadar sürecek. Program şöyle:

14 Aralık 2019 Cumartesi “2. Caddenin Mahkumu” (Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu )
19 Aralık 2019 Perşembe “Papaz Nikahı” (Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu)
7 Ocak 2020 Salı “Sevgili Doktor” (Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu)
14 Ocak 2020 Salı “Köpek Kadın Erkek” (Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu)
6 Şubat 2020 Perşembe “Haka Manki” (Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu)
22 Şubat 2020 Cumartesi “Kamyon” (Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu)
7 Mart 2020 Cumartesi “Dedikodu Filmin Sonu” (Zalihe Susuzlu Tiyatrosu)
14 Mart 2020 Cumartesi “Woyzek” (K.T. Devlet Tiyatrosu)
27 Mart 2020 Cuma  “Şerefine İnsanoğlu” (Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu)  

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Belediyesi Oda Orkestrası konser veriyor
Girne Belediyesi Oda Orkestrası konser veriyor
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda prömiyer “Öksüzler”
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda prömiyer “Öksüzler”
‘Dışarısı İçeriden Karanlık’ adlı oyun bugün sahneleniyor
‘Dışarısı İçeriden Karanlık’ adlı oyun bugün sahneleniyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim