Güzelyurt Belediyesi Tiyatro Günleri devam ediyor

Güzelyurt Belediyesi Tiyatro Günleri kapsamında, 14 Aralık Cumartesi “2’nci Caddenin Mahkumu” isimli oyun sahnelenecek.
Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre oyun, Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu’nda oynanacak.
Tiyatro Günleri 27 Mart’a kadar sürecek. Program şöyle:
14 Aralık 2019 Cumartesi “2. Caddenin Mahkumu” (Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu )
19 Aralık 2019 Perşembe “Papaz Nikahı” (Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu)
7 Ocak 2020 Salı “Sevgili Doktor” (Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu)
14 Ocak 2020 Salı “Köpek Kadın Erkek” (Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu)
6 Şubat 2020 Perşembe “Haka Manki” (Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu)
22 Şubat 2020 Cumartesi “Kamyon” (Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu)
7 Mart 2020 Cumartesi “Dedikodu Filmin Sonu” (Zalihe Susuzlu Tiyatrosu)
14 Mart 2020 Cumartesi “Woyzek” (K.T. Devlet Tiyatrosu)
27 Mart 2020 Cuma “Şerefine İnsanoğlu” (Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu)