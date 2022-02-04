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Haftanın Filmleri

04 Şubat 2022 Cuma 14:29
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Haftanın Filmleri
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Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 6 yeni film izleyiciyle buluştu.

Haftanın Filmleri (4 Şubat 2022) - 1

Kabus Sokağı 

Guillermo del Toro'nun yönetmenliğini yaptığı Kabus Sokağı adlı gerilim türündeki filmde, Cate Blanchett, Rooney Mara, Bradley Cooper, Toni Collette ve Mary Steenburgen'in başrolleri paylaştı.

, iyi seçilmiş birkaç kelimeyle insanları manipüle etme yeteneğine sahip hırslı bir dolandırıcının, kendisinden daha tehlikeli bir kadın psikiyatr ile arasındaki ilişkiyi odağına alıyor.

Haftanın Filmleri (4 Şubat 2022) - 2

Dilberay

Yönetmenliğini Ketche'nin yaptığı Dilberay, zorlu bir yaşam mücadelesi verirken, müziğiyle insanlara ses olan Dilberay'ın hayat hikayesini işliyor.

Dilberay'ı Büşra Pekin'in canlandırdığı filmin başrollerinde 24 Ocak'ta yaşamını yitiren Ayberk Pekcan ile Nursel Köse, Zeliha Kendirci ve Selen Uçer oynadı. Filmin senaryosunu Kamuran Süner ve Nalan Mert Savaş kaleme aldı.

Haftanın Filmleri (4 Şubat 2022) - 3

Moonfall

Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Pena ve Donald Sutherland'ın başrollerini paylaştığı Moonfall macera ve aksiyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Yönetmenliğini Roland Emmerich'in üstlendiği filmde, yeryüzündeki yaşamın sonunu getirecek bir olaya nasıl engel olabileceğine dair bir fikri olan eski bir astronot ile ona inanan birkaç kişinin bu felaketi durdurma çabası anlatılıyor.

Haftanın Filmleri (4 Şubat 2022) - 4

Kürtaj

Audrey Diwan tarafından sinema perdesine taşınan Kürtaj adlı yapımda Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein ve Luana Bajrami rol aldı.

Film, Fransa'da kürtajın yasal olmadığı 1963'te, hamileliğini bitirmeye çalışan bir genç kadının hikayesini işliyor.

Haftanın Filmleri (4 Şubat 2022) - 5

Afacanlar: İş Başa Düştü

Berat Efe Parlar, Gürgen Öz, Burak Hakkı, Balım Gaye Bayrak ve Bedir Bedir'in başrollerinde oynadığı Afacanlar: İş Başa Düştü komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Enes Ateş'in yönetmenliğini üstlendiği film, 13 yaşındaki Emirhan'ın, arkadaşlarıyla AVM'de bir gece geçirip VR oyunları oynama hayali üzerine yaşadıklarını ele alıyor.

Haftanın Filmleri (4 Şubat 2022) - 6

Arekalar

Doruk Tüzel'in yönettiği korku filmi Arekaların başrollerini, Mert Engin, Hülya Yüksel, Reza Molazadeh, Ayşe Hasbin Ortaç ve Hasan Çitil paylaştı

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