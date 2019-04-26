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"Haklarımı Biliyorum” isimli kitabın dağıtımına 23 Nisan İlkokulu’ndan başlandı

26 Nisan 2019 Cuma 16:09
"Haklarımı Biliyorum” isimli kitabın dağıtımına 23 Nisan İlkokulu’ndan başlandı
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Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki haklarını yaşlarına uygun bir dille çocuklara anlatan “Haklarımı Biliyorum” isimli kitabın dağıtımına 23 Nisan İlkokulu’ndan başlandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’yla gittiği 23 Nisan İlkokulu’nda öğrencilere “Haklarımı Biliyorum” adlı çocuk kitabını armağan etti.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürcağ ve Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı & Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani hazır bulundu. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı temsilen İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu da ziyarette yer aldı.

Öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sadece bir bayram olarak sınırlı tutmadıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu özel günde çocukları konuşmaya, düşünmeye, sorgulamaya teşvik eden çalıştaylar düzenlediklerini dile getirdi.

İlkokul yaşındaki çocukların, ilkokul çağlarından itibaren iyi bir kimlikle, nitelikli birer insan olarak yetişmesinin, ezberci bir toplumun bireyi olarak değil; soran, sorgulayan barışçı birer birey olarak topluma kazandırılmasının önemine dikkati çeken Akıncı, öğrencilerin, sorgulayan ve nitelikli birer birey olarak yetiştirilmesinde velilerin yanı sıra en büyük görevin öğretmenlere düştüğüne işaret ederek, şöyle devam etti:

“Sizlerin çabasına, Cumhurbaşkanlığı olarak bir nebze de olsa biz katkıda bulunabilir miyiz onun arayışı içerisindeyiz. Çocukların severek ellerine alacakları ve severek okuyacakları bir kitap hazırladık. Çocuklar bu kitabı okuduktan sonra sorular soracaktır… Sizlerden ve ailelerinden aldıkları cevaplarla daha iyi noktalara gidileceğine inanıyorum”

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilkokul çocuklarına yönelik metin uyarlamasının yansıtıldığı “Haklarımı Biliyorum” isimli kitaptan 10 bin adet basıldığını ve ilkokul 3 ve 4. Sınıflara dağıtılacağını dile getiren Akıncı ihtiyaç duyulması durumunda bu sayının artırılabileceğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI, ÖĞRENCİLERE HEM KENDİ HAKLARINA SAHİP ÇIKMALARININ HEM DE BAŞKALARININ HAKLARINA SAYGI GÖSTERMELERİNİN ÖNEMİNİ ANLATTI

Öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmanın ardından öğrencilerin sınıfına giderek “Haklarımı Biliyorum” isimli kitabı dağıtan Cumhurbaşkanı, öğrencilerle sohbet ederek öğrencilerin sorularını  yanıtladı.

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Öğrencilere merak edip okumalarını, araştırıp, öğrenip sorgulamalarını tavsiye eden Akıncı, öğrencilere hem kendi haklarına sahip çıkmalarının hem de başkalarının haklarına saygı göstermelerinin önemini anlattı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın konuşmasının ardından, öğrenciler Cumhurbaşkanı’na yazdığı mektupla birlikte çiçek takdim etti.

MERAL AKINCI: “ÇOCUKLARA DEĞER VEREREK ONLARA HAK VE SORUMLULUKLARINI ANLATMAK ÖNEMLİ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı da yaptığı konuşmada çocukların en büyük zenginlik olduğunu belirtti.

Çocuklara değer vererek onlara hak ve sorumluluklarını anlatmanın önemine işaret eden Meral Akıncı, çocuklara küçük yaştan itibaren haklarını anlatmak gerektiğini belirtti.

“Haklarımı Biliyorum” isimli kitapta Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin çocukça bir lisanla anlatıldığını kaydeden Meral Akıncı, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çocuk haklarıyla ilgili farkındalık yaratılması noktasında yürütülen çalışmaları da anlattı.

Kitapçığın hazırlanmasına emek koyanlara teşekkür eden Meral Akıncı, öğretmen ve velilere çocuk haklarının öğrencilere aktarılmasında büyük görevler düştüğünü belirtti.

FIRAT: “EĞİTİM, ÖĞRETİMDEN DAHA ÖNEMLİ VE ÖNCELİKLİ”

23 Nisan İlkokulu Müdürü Osman Fırat ise yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı’yı böylesi önemli bir proje nedeniyle 23 Nisan İlkokulu’nda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eğitimin, öğretimden daha önemli olduğunu ve önce geldiğini kaydeden Fırat, öğrenciler kadar ailelerin de eğitim sürecinin bir parçası olduğunu dile getirdi.

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HaklarımıBiliyorumCumhurbaşkanlığıHaberKıbrısGündem
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