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Halit Ergenç, “15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali”nde sahne alacak

04 Mayıs 2019 Cumartesi 12:24
Halit Ergenç, “15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali”nde sahne alacak
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Türkiye’den ünlü oyuncu Halit Ergenç, 15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde sahne alacak. 

Festival komitesinden verilen bilgiye göre, Halit Ergenç, 8 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.30’ da gerçekleştirilecek ve bu festivale özel olarak ilk kez rol alacağı Igor Stravinsky’ nin “Askerin Öyküsü” yapıtında Anlatıcı, Asker ve Şeytan olmak üzere 3 farklı karakteri canlandıracak. 

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Ergeç, Bellapais Manastırı’nda gerçekleştireceği oyunculuk performansı ile Kıbrıslı hayranlarıyla ilk kez buluşacak. Halit Ergenç’e rol alacağı “Askerin Öyküsü” yapıtında sanatçıya orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki KKTC CSO Ensemble eşlik edecek. 

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin bu yıl 15.’sini düzenlediği Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali; Cumhurbaşkanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde ve katkılarıyla Telsim Vodafone, Rocks Hotel ve Deniz Plaza’ nın Ana Sponsorluğunda, Major Group, Bellapais Gardens, Kybele Turizm ve Huzur Ağaç’ın katkılarıyla ve Telsim Vodafone’ un iletişim sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

Konser biletleri Deniz Plazalar (Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Yeni Kent), Bellapais Bilet Ofisi, konser girişi ve internetten ise biletfest.com’dan alınabilecek.                       

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Halit Ergenç15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik FestivaliSahneHaberGündemKıbrıs
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