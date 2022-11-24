Hatay Künefesi AB tescili aldı

Önce pişirildi ardından şerbeti döküldü ve tek tek kesilerek servise hazır hale getirildi. Antakya’nın meşhur tatlısı künefe, Meclis'te milletvekillerine ikram edildi.

Künefenin Meclis'e taşınmasının nedeni ise Avrupa Birliği'nden patent alması. Antakya Künefesi, Avrupa Komisyonu Resmi Gazetesi’nde ilan edilerek Avrupa’da tescillendi.

Künefe dağıtımında konuşan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın, UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'nda gastronomi alanında marka şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Hatay'ın 758 çeşit yemeği ve 175 çeşit kahvaltısının bulunduğunu belirten Yayman, "Herkesi Hatay'ın lezzetlerini tatmaya davet ediyoruz." dedi.

Napolyon Bonapart'ın "Dünya tek bir ülke olsaydı, bunun başkenti İstanbul olurdu." dediğini aktaran Yayman, "Biz de bu sözden ilhamla 'Dünya ev olsaydı, bu evin mutfağı da Hatay olurdu.' diyoruz." ifadesini kullandı.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal da "Türkiye'nin başkenti Ankara'dır, dünyanın başkenti de Hatay'dır. Hatay'ın güzelliklerini, doğasını bütün vatandaşlarımızın gelip görmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Hatay milletvekilleri tarafından hazırlanan künefeler milletvekillerine ikram edildi.