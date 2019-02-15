Hep Yek 3 Sinema Filminde Bir Kıbrıslı Türk; Çağlar Yüksel

Ülkemizde bir çok önemli projeye imza atan ve başarı grafiğini her geçen gün yükselten ünlü şakacı Çağlar Yüksel, bu kez Türkiye’de fenomen olan HEP YEK adlı sinema filminin 3. Serisinde karşımızda.

“Şaka Geliyorum Demez” adlı programıyla adından uzun bir süre söz ettiren Çağlar Yüksel sınırları aşmış, Türkiye’nin efsane dizisi Kurtlar Vadisi’nde “Çağrı” karakteri ile karşımıza çıkmıştı. Oyunculuğu ile Türkiye dizi- film dünyasının dikkatini çeken Yüksel bu kez bir başka fenomen filmde izleyici ile buluşuyor.

Yapımcılığını ve senaryosunu Bilal Kalyoncu’nun, Yönetmenliğini de Özgür Bakar’ın üstlendiği, Gökhan Yıkılkan, İnan Ulaş Torun, Yıldırım Memişoğlu, Ali Sürmeli, Ömer Baş, Mahmut Tuncer gibi ünlü oyuncuların kadrosunu oluşturduğu filmin 3. Serisi yine macera dolu.

Başlarını sürekli belaya sokan iki kafadar, bu seride de yine tüm aksilikleri mıknatıs gibi üzerlerine çekecek, bu kez mafyayı peşlerine düşürecek. İzleyiciyi meraklandıran film için geri sayım başlarken, bitirim ikilinin bu kez neler yaptığı merak ediliyor.

Henüz 3 gün önce çıkan ve Youtube’ta trend olan kısa sahneler, şimdiden konuşulmaya başlandı. Hep Yek 1-2 25 milyon üzerinde izlenirken, bu serinin de seyirciden tam not alacağı daha görücüye çıkmadan belli oldu.

Mafya mensubunu canlandıran Çağlar Yüksel ise, başta takipçileri olmak üzere KKTC’de heyecanla bekleniyor.

15 Şubatta sinemalara girecek olan filmin fragmanı: