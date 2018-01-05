Hip-hop ve R&B, ABD’de ilk kez rock müziği geride bıraktı

Nielsen Music’in araştırmasına göre ABD’de 2017’de müzik dinleme oranı yüzde 12.5 arttı. R&B ve hip-hop ise müzik tüketiminin yüzde 24.5’ini oluşturarak en çok dinlenen müzik türü oldu. Nitekim yılın en çok talep gören 10 albümünün 8’i, Kendrick Lamar’ın 'DAMN', Drake'in 'More Life' ve Bruno Mars’ın '24K'sının da aralarında bulunduğu hip-hop ve R&B albümleriydi.

Rock müzik ise ilk kez hip-Hop ve R&B’nin gerisinde kalarak müzik tüketiminin yüzde 20.8’lik kısmını oluşturdu.

​Rock müziğe ilginin azalması, yılın en büyük açıkhava festivalleri arasında yer alan Coachella'nın katılımcıları arasında da kendini gösterdi. Festivalin 19 yıllık tarihinde ilk kez sahne kadrosunda ana katılımcılar (headliner) arasında gruplar arasında bir rock grubu/ şarkıcısı yer almadı.

RADYO, İNTERNET VE DİJİTAL ORTAMIN YILDIZI ED SHEERAN

Öte yandan pop şarkıcısı Taylor Swift’in 'Reputation'ı 1.9 milyonla yılın en çok satan albümü oldu.

Ancak radyo, dijital ortam ve internet üzerinden dinlemelerde baskın isim İngiliz şarkıcı Ed Sheeran oldu. Sheeran’ın 'Divide' albümü yılın en çok satılan ikinci albümü oldu. 26 yaşındaki şarkıcının 'Shape of You' adlı parçası da 33 hafta boyunca Billboard’ın en çok dinlenen 100 şarkı listesinde yer aldı ve 1 milyar kez dinlendi.