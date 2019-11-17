Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

İki karma sergi YDÜ'de açılıyor

19 Kasım Salı günü saat 08.30’da açılacak sergiler, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda yer alacak. 

17 Kasım 2019 Pazar 15:29
İki karma sergi YDÜ'de açılıyor

Kazakistanlı sanatçılar Aytkali Zhaisanbayev, Botagoz Tolesh ve Yergali Palymbetov’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları üç ayrı kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı sanatçılar Muldir Sagyndykova, Nurbek Zhardemov, Oralbek Kaboke, Altynshash Alpysbayeva, Salimgali Myrzashev ve Azerbaycanlı sanatçılar Asmer  Narimanbekova, Jamalа Rahmanlı, Rafael Aliyev’e ait iki karma resim sergisi açılıyor.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, 19 Kasım Salı günü saat 08.30’da açılacak sergiler, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda yer alacak. 

banner22
Son Güncelleme: 17.11.2019 15:32
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberAçılıyorSergiKarma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 KKTC’nin 36. kuruluş yıldönümü  kutlamaları çerçevesinde 4 konser verilecek
 KKTC’nin 36. kuruluş yıldönümü  kutlamaları çerçevesinde 4 konser verilecek
10. Cumhuriyet Halk Dansları Şöleni sona erdi
10. Cumhuriyet Halk Dansları Şöleni sona erdi
"Mendil" belgeseli gösterilecek
"Mendil" belgeseli gösterilecek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim