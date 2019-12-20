İkinci el kitap pazarı etkinliği

Hareket Omorfo (Güzelyurt) İlçe Komitesi, ikinci el kitap pazarı etkinliği düzenliyor.

“Eski, ikinci el kitap yoktur. Okumadığınız, okumak için aldığınız her kitap yeni bir kitaptır. Yeni bir heyecan, yeni bir yolculuğa çıkmaktır” şiarı ile düzenlenen etkinlik, yarın 09:00-16:00 saatleri arasında Güzelyurt Açık Pazar’da gerçekleşecek.