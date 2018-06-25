İşkadınları Derneği’nden “İşte Kadın” Fotoğraf Yarışması

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Garanti Bankası sponsorluğunda düzenlenecek yarışmaya katılan fotoğrafları bağımsız bir jüri Eylül ayı sonunda değerlendirecek.



Yarışmada ilk 3 dereceye girecek sanatçılara para ödülü verilecek.



Ekim ayının ilk haftasında Bedestende gerçekleşecek ödül töreni yanında sergilenmeye değer bulunan diğer fotoğraflar 3 gün boyunca sergilenecek.



Yarışmaya 15 Eylül’e kadar başvuru yapılabilecek. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların Kıbrıs’ta çekilmiş olması gerekiyor. Yarışmaya en az 2, en çok 5 fotoğrafla başvurulabilir.