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İşkadınları Derneği’nden “İşte Kadın” Fotoğraf Yarışması

İşkadınları Derneği, “İşte Kadın” adıyla fotoğraf yarışması düzenleyecek.

25 Haziran 2018 Pazartesi 17:37
İşkadınları Derneği’nden “İşte Kadın” Fotoğraf Yarışması

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Garanti Bankası sponsorluğunda düzenlenecek  yarışmaya katılan fotoğrafları bağımsız bir jüri Eylül ayı sonunda değerlendirecek.

Yarışmada ilk 3 dereceye girecek sanatçılara para ödülü verilecek.  

Ekim ayının ilk haftasında Bedestende gerçekleşecek ödül töreni yanında sergilenmeye değer bulunan diğer fotoğraflar 3 gün boyunca sergilenecek. 

Yarışmaya 15 Eylül’e kadar başvuru yapılabilecek. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların Kıbrıs’ta çekilmiş olması gerekiyor. Yarışmaya en az 2, en çok 5 fotoğrafla başvurulabilir.

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