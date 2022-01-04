Künye
Kıbrıs 12
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye çıktı
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye...
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya çalışırken yakalandı
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya...
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
banner107

İskele Belediye Tiyatrosu “Kapı Çalıyor” Oyununu Sahneye Koymaya Hazırlanıyor

İskele Belediyesi bünyesinde pandemi kuralları çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren İskele Belediye Tiyatrosu (İBT), yeni yılda “Kapı Çalıyor” adlı oyunu sahneye koymaya hazırlanıyor.

04 Ocak 2022 Salı 12:22
24 Okunma
İskele Belediye Tiyatrosu “Kapı Çalıyor” Oyununu Sahneye Koymaya Hazırlanıyor
banner108

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Sami Yakar yönetmenliğindeki İBT ekibi, yeni oyunla güldürürken, düşündürecek. “Kapı Çalıyor” adlı tek perdelik kara komedi dalındaki oyunla birçok soruna gönderme yapılacak.

Yerel ve evrensel birçok soruna gönderme yapan oyunda; eşitsizlik, adaletsizlik, rüşvet, hukuksuz yargılamalar, şiddet, işkence, kadın ve çocuk istismarı, bozulan aile ilişkileri, sosyal yaşamda kaybedilen değer yargıları gibi birçok konu masaya yatırılıyor.

Mevcut sorunlara dikkat çekmeyi de amaçlayan oyunda 26 farklı karakter yer alıyor. İBT kadrosundan, aralarında İskele Belediye personeli olan Ebru Kırmızı ve Bilal Dericioğlu’nun yanı sıra Burkay Mehmet Uzun, Yalçın Arıcı, Aliye Bozdağ, Elif Genç, Muhterem Hocaoğulları, Duha Arıcı, Berna Şipaloğlu, Burak Fırat, Merve Çubuk ve Mertcan Çokaçar aynı sahneyi paylaşıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar Yüzleşme İsimli Serginin Açılışını Yaptı
Cumhurbaşkanı Tatar Yüzleşme İsimli Serginin Açılışını Yaptı
Atatürk'ün hiç bilinmeyen röportajı ortaya çıktı
Atatürk'ün hiç bilinmeyen röportajı ortaya çıktı
Lirik Şiir Grubu AKM'de Dinleti Düzenledi
Lirik Şiir Grubu AKM'de Dinleti Düzenledi
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim