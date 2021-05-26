İskele Belediye Tiyatrosu’nun ‘Eyvah Yine Karıştı’ isimli oyunu 29 Mayıs’ta sahnelenecek

İskele Belediye Tiyatrosu’nun Koronavirüs salgınının ülkede görülmesinden hemen önce sahneye koymaya hazırlandığı ‘Eyvah Yine Karıştı’ isimli 2 perdelik komedi oyunu, İskeleli izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Belediye açıklamasına göre, 29 Mayıs Cumartesi günü, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği pandemi kuralları çerçevesinde sahnelenecek oyun, İskele AKM’de saat 19.30’da başlayacak

Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda 3’te 1 oranında izleyicinin salona alınacağı oyun için tüm hazırlıklar ise tamamlandı.

210 izleyici kapasiteli İskele AKM’de Fransız yazar Claude Magnier’in kaleme aldığı oyunu 70 kişi izleyebilecek. Salonun dolması ve oyuna ilginin yoğun olmasından dolayı oyun, 5 Haziran Cumartesi günü saat 19.30’da bir kez daha sahnelenecek. İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar, oyuncular ve sahne görevlilerinin, pandemi kuralları nedeniyle, oyuna 48 saat kala PCR Testlerini de yaptıracağını açıkladı.

Pandemiden önce Gazimağusa, Yenierenköy’de sahnelenen oyun, İskele Belediyesi Kültür&Sanat Günleri kapsamında 27 Mart 2020’de Dünya Tiyatrolar Günü’nde de İskeleli tiyatroseverlerle buluşacaktı ancak pandemi nedeni ile ada genelinde olduğu gibi İskele’de de tüm etkinlikler iptal edilmişti.