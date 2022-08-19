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İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Çanakkale’de Troya Halk Dansları Festivali'nde

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Türkiye’nin Çanakkale ilinde bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali'ne katıldı.

19 Ağustos 2022 Cuma 17:45
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İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Çanakkale’de Troya Halk Dansları Festivali'nde


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, davetli olarak gittiği Çanakkale’de Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali'nin dün akşam düzenlenen açılış kortejine katılarak KKTC bayrağını dalgalandırdı.

Pazartesi gününe kadar devam edecek festivale, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de dahil olmak üzere 10 ülkeden 14 halk dansları topluluğunun katıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Özlem Kadirağa öncülüğündeki İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun festival açılışındaki gösterisi beğeni topladı. Gösteri sonunda festival komitesi tarafından Kadirağa’ya festivale katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

Son Güncelleme: 19.08.2022 17:47
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