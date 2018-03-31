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İskele, şairler buluşmasına ev sahipliği yaptı

İskele, şairler buluşmasına ev sahipliği yaptı. 9. Kültür Sanat Günleri kapsamındaki 20. İskele-KIBATEK Uluslararası Şiir Şöleni dün gerçekleştirildi.

31 Mart 2018 Cumartesi 15:04
İskele, şairler buluşmasına ev sahipliği yaptı

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, İskele AKM’de yer alan şiir şöleninde KKTC, Türkiye, İran ve Bulgaristan’dan şairler, şiir severlerle bir araya geldi. 

Gece, Dervişe Kutlu eğitmenliğindeki Bekirpaşa Lisesi öğrencilerinin sunduğu şiir temalı gösterileri ve Türk Maarif Koleji Mezunları Korosu’nun Burcu Karagöz eşliğindeki müzik dinletisiyle başladı. 

Gecenin sonunda İskele Belediyesi, KIBATEK ve KITED (Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Derneği) işbirliğiyle düzenlenen Şiir ve Öykü Yazma Yarışması sonucunda dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi,  şiir şölenine katılan şairlere de teşekkür plaketi verildi. 

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KIBATEK Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Bozkurt ile KIBATEK ve KITED Başkanı Meryem Yıldız’ın yanı sıra şiir ve edebiyat tutkunlarının katıldığı İskele – KIBATEK Uluslararası Şiir Buluşmasında KKTC’den, Burcu Karagöz, Feyzan Korur, Nurperi Özgener, Türkay Ilıcak; Türkiye’den Ayten Mutlu, Baki Asiltürk (Baki Ayhan T.), Haydar Ünal, Bulgaristan’dan Ersin Hasan ile İran’dan Tahereh Mirzai yer aldı. 

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KIBATEK Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Bozkurt ile KIBATEK ve KITED Başkanı Meryem Yıldız, Uluslararası Şiir Şölenine katılan şairlere plaket taktim etti. Gecenin sonunda KIBATEK Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Bozkurt tarafından Başkan Sadıkoğlu’na 20. yıl anısına teşekkür plaketi takdim edildi.

ŞİİR VE ÖYKÜ YAZMA YARIŞMASININ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Şiir Şöleninin sonunda, İskele Belediyesi, KIBATEK ve KITED işbirliğiyle düzenlenen Şiir ve Öykü Yazma Yarışmasının sonuçları da açıklandı. 

Ödül alan isimler şöyle:

Öykü Yazma Yarışması Teşvik Ödülü: Mahide Köse, Barış Satılmış

Ortaokul Şiir Yazma Yarışması Teşvik Ödülü: Dağhan Oğuzhanoğlu, Seren Bahriyeli

1.Irmak Sürmen
2.Hilal Çengel, Gülsün Hüdaoğlu
3.Melike Nur

Lise Şiir Yazma Yarışması Teşvik Ödülü: Elif Çil

1:Mine Fahlioğulları
2.Aliye Karakaş
3.Sıla Yitük, Esra Damar

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