İsmail Bozkurt’un mücahitlik anıları yayımlandı

Eski siyasetçi, araştırmacı yazar İsmail Bozkurt’un kaleme aldığı, 1 Nisan 1955’te EOKA’nın silahlı terör eylemleri üzerine başlayan ve 15 Kasım 1967’deki Geçitkale-Boğaziçi Direnişi sonrasındaki 1968 Baharı’na kadar devam eden mücahitlik anıları yayımlandı.

“Zirköy’den Mermertepe’ye… Kıbrıs’ta Mücahitlik ve Direniş Yılları” isimli kitap, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basıldı.

İsmail Bozkurt, yaptığı açıklamada, Zirköy’den Mermertepe’ye isimli 696 sayfalık kitabın konularından Zirköy’ün, Ankara yakınlarında TMT mensuplarının eğitim aldığı yer; Mermertepe’nin ise Güney Kıbrıs’ta Geçitkale ile Boğaziçi arasında yer alan bir dağ olduğunu; Zirköy’ün simgesel olarak TMT’nin yeraltı dönemini, Mermertepe’nin de Geçitkale– Boğaziçi Direnişi’ni anlattığını kaydetti.

Kitapta, Kasım 1967 Geçitkale (Köfünye)-Boğaziçi (Aytotro) direnişine geniş yer veriliyor.

İsmail Bozkurt, çocukluk ve ilk gençlik anıları, siyaset anıları ve kültür- sanat-edebiyat anılarını kitaplaştırma üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

