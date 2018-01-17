Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114416
ALTIN
164.160
DOLAR
3.8157
STERLİN
5.2601
EURO
4.6613
Dik duran göğüsler için ne yapmalı?
Dik duran göğüsler için ne...
Bekaretini satacak!
Bekaretini satacak!
Hapşırırken kendini tuttu, boğazı yırtıldı
Sakın yapmayın!
Çocuğunuza tatilde aktivite ödevi verin
Çocuğunuza tatilde aktivite ödevi verin
Öpüşmek hakkında bilmediğiniz 15 şey
Öpüşmek hakkındaki bu ilginç bilgileri...

İsmail Bozkurt’un mücahitlik anıları yayımlandı

“Zirköy’den Mermertepe’ye… Kıbrıs’ta Mücahitlik ve Direniş Yılları” isimli kitap, yayımlandı...

17 Ocak 2018 Çarşamba 13:47
İsmail Bozkurt’un mücahitlik anıları yayımlandı
banner10

 Eski siyasetçi, araştırmacı yazar İsmail Bozkurt’un kaleme aldığı, 1 Nisan 1955’te EOKA’nın silahlı terör eylemleri üzerine başlayan ve 15 Kasım 1967’deki Geçitkale-Boğaziçi Direnişi sonrasındaki 1968 Baharı’na kadar devam eden mücahitlik anıları yayımlandı.

“Zirköy’den Mermertepe’ye… Kıbrıs’ta Mücahitlik ve Direniş Yılları” isimli kitap, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basıldı. 

İsmail Bozkurt, yaptığı açıklamada, Zirköy’den Mermertepe’ye isimli 696 sayfalık kitabın konularından Zirköy’ün, Ankara yakınlarında TMT mensuplarının eğitim aldığı yer; Mermertepe’nin ise Güney Kıbrıs’ta Geçitkale ile Boğaziçi arasında yer alan bir dağ olduğunu; Zirköy’ün simgesel olarak TMT’nin yeraltı dönemini, Mermertepe’nin de Geçitkale– Boğaziçi Direnişi’ni anlattığını kaydetti.

Kitapta, Kasım 1967 Geçitkale (Köfünye)-Boğaziçi (Aytotro) direnişine geniş yer veriliyor.

İsmail Bozkurt, çocukluk ve ilk gençlik anıları, siyaset anıları ve kültür- sanat-edebiyat anılarını kitaplaştırma üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van Gogh'un bir eseri daha ortaya çıktı
Van Gogh'un bir eseri daha ortaya çıktı
Cranberries'in solisti O'Riordan 46 yaşında öldü
Cranberries'in solisti O'Riordan 46 yaşında öldü
"Solistler Geçidi” konseri Perşembe günü...
"Solistler Geçidi” konseri Perşembe günü...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim