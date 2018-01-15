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“İstibdad Kumpanyası” Mağusa’da sahnelendi

“İstibdad Kumpanyası” Mağusa’da sahnelendi. Oyun Cuma akşamı Beyarmudu’nda izleyiciyle buluşacak....

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:19
“İstibdad Kumpanyası” Mağusa’da sahnelendi
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Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın sahnelediği “İstibdat Kumpanyası” adlı tiyatro oyunu Mağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelendi.

Devlet Tiyatroları tarafından yapılan açıklamaya göre, müzikli danslı iki perdelik komedi oyunu Uğur Saatçi tarafından kaleme alındı ve Zerrin Akdenizli tarafından yönetildi.

Oyun, 19 Ocak Cuma akşamı saat: 20.00’da Beyarmudu’ndaki Güney Meserya Sosyal Tesisleri’nde sahnelenecek. Oyun, Şubat ve Mart aylarında ise Lefkoşa’da seyirciyle buluşacak.

22 87 191 veya 22 80 191 numaralı telefon numaralardan bilgi alınıp, rezervasyon yapılabilir.

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