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“İstibdat Kumpanyası” yarın Lefkoşa’da tiyatro severlerle buluşacak

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Devlet Tiyatroları’ndan verilen bilgiye göre, sahnesi olmayan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ilk oyununu sahnelerinde çalışma imkanı sağlayan “Levent Eğitim Kurumları” ailesi için gerçekleştirecek.

26 Aralık 2017 Salı 15:27
“İstibdat Kumpanyası” yarın Lefkoşa’da tiyatro severlerle buluşacak
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Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları yeni oyunu “ İstibdat Kumpanyası” ile tiyatroseverlerle buluşuyor.  

Uğur Saatçi’nin yazıp  Zerrin Akdenizli’nin yönettiği, koreografisini ise Osman Ateşin’in hazırladığı müzikli, danslı iki perdelik komedi oyunu yarın 19.00’da  “Levent Kindergarten” salonunda prömiyerini gerçekleştirecek. 

Devlet Tiyatroları’ndan verilen bilgiye göre, sahnesi olmayan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ilk oyununu sahnelerinde çalışma imkanı sağlayan “Levent Eğitim Kurumları” ailesi için gerçekleştirecek.

Sultan Abdülhamit döneminde geçen oyunda, tiyatronun siyasete nasıl alet edildiğinin mizahi yoldan ele alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre, siyasi taşlaması güçlü bu komedi oyununda İslam Bahçe, Alper Ayana, Mehmet Samer,Ali Şaşkara, Ertaç Hazer, Cevahir Caşgir, Hüseyin Çakırlı, Deniz Aslım , Birsel Çağlar Çiçekçi ve Volkan Çendik rol alıyor.

Ocak ayında Mağusa, Beyarmudu, ve  Girne’de sahnelenecek oyun  Şubat ve Mart aylarında Lefkoşa’da tiyatro severlerle buluşacak. 

Gösterimler hakkında detaylı bilgi ve rezervasyon için 22 87 191 veya 22 80 191 numaralı telefon aranabilir. 

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