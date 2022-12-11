Joker'in devam filmi çekiliyor

Batman’in bir numaralı düşmanı ve Gotham’ın kötü adamı Joker’in hikayesine sunduğu farklı bakış açısıyla hayranlardan ve eleştirmenlerden tam not alan 'Joker'in devam filminin çekimleri başladı.

Oscar ödüllü 2019 tarihli Joker filminin devamı Joker: Folie à Deux'nun çekimlerini yürüten yönetmen Todd Phillips, Joaquin Phoenix'in Arthur Fleck karakterindeki bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

Yönetmen Phillips, başrol oyuncusu Joaquin Phoenix'nin bu karesini, "İlk gün. Karakterimiz" notuyla paylaştı.

Todd Phillips'in yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu devam filmi, gişe rokarları kıran ilk filmdeki performansıyla Oscar kazanan Joaquin Phoenix'i Arthur Fleck olarak geri getiriyor. Devam filminin konusu bilinmemekle birlikte, Phillips senaryoyu Joker'in yardımcı yazarı Scott Silver ile birlikte yazdı.

İlk film, palyaço olarak çalışan ve mental sorunlar yaşayan hevesli bir stand-up komedyenini konu alıyordu.

Devam filminde Phoenix ile birlikte Lady Gaga'nın Harley Quinn'i, Zazie Beetz'in Sophie Dumond'ı canlandıracağı bilinenler arasında. Kadroda ayrıca Brendan Gleeson ve Catherine Keener'in de rol alması bekleniyor.

Filmin aynı zamanda müzikal türünde olacağı ve karanlık bir hikaye işlemesi bekleniyor.

Aslında Joker'in (2019) devam filminin yapılması planlanmamıştı. Yapım maliyeti 62,5 milyon dolar olan filmin küresel çapta 1 milyar dolar hasılata ulaşması ve Phoenix’in Oscar’da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alması, ikinci bir film ihtimalini artırmış oldu.

FİLMDEN NE KADAR ALACAK?

Joker’i ikinci kez canlandıracak olan Phoenix’in yeni filmden 20 milyon dolar alacağı biliniyor.

İLK FİLME DAİR

Warner Bros’un yapımcılığını üstlendiği ilk Joker filmi, DC dünyasının en ünlü kötü karakterlerinden bir olan Joker’in trajik hikayesini konu alıyordu. Komedyen olmaya çalışan ve yarı zamanlı palyaçoluk yapan Arthur Fleck adındaki karakterin psikolojik sorunlarını ele alan film, karanlık ve dramatik tonuyla eleştirmenlerden ve seyircilerden tam not almıştı.