"Jüliet ve Romeo: Bir Evlilik Zehirlenmesi" Ankara Yolcusu

17 Şubat 2022 Perşembe akşamı RADEV'in katkılarıyla Lefkoşa'da Sahne'de muhteşem bir prömiyer - gala gecesiyle seyircisiyle ilk kez buluşan Çekirdek Kadro, tiyatroların sezon tatiline girmesiyle birlikte turne programlarına başladı. "Jüliet ve Romeo - Bir Evlilik Zehirlenmesi" oyunu ilk olarak 19 Mayıs 2022'de Doğu Akdeniz Üniversitesi Bahar Şenlikleri'nde Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda Mağusa seyircisi ile buluştu. Salonu tıklım tıklım dolduran Mağusa seyircisi Çekirdek Kadro'nun performansını dakikalarca ayakta alkışladı.

Çekirdek Kadro'nun ilk yurt dışı turnesi ise Ankara'ya yapılacak:

Çekirdek Kadro "Jüliet ve Romeo - Bir Evlilik Zehirlenmesi" oyunuyla 19 Haziran - 25 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 9. Bilkent Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Günleri'ne katılıyor. Bulgaristan ve İran'dan gelen katılımcı tiyatrolarla birlikte 15 farklı oyunun sergileneceği festivalde, Çekirdek Kadro 24 Haziran 2022, Perşembe günü sahne alacak. KKTC'yi temsilen Bilkent'e gidecek olan Çekirdek Kadro'nun kadrosundaki isimler şöyle:

Yönetmen-Oyuncu: Osman Ateş

Müzikal Direktör: Süleyman Akosman

Piyanist: Hasan Rahvancıoğlu

Işık Uygulama: Mert Altaylı

Oyuncular: Birce Birsel Çağlar, Aysel Açelya Bükülmez, Alina Moraru, Kurtuluş Altaylı, Fuat Zorali, Ekin Karaböcek.