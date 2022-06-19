Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ülkeye yasadışı giriş yaptı
Ülkeye yasadışı giriş yaptı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Bu ilki değil... 500 Bin Euro ile ülkeye girmek istedi!
Bu ilki değil... 500 Bin...
Piyasaya sahte dolar sürdüler
Piyasaya sahte dolar sürdüler
Ercan'da uyuşturucu!
Ercan'da uyuşturucu!

"Jüliet ve Romeo: Bir Evlilik Zehirlenmesi" Ankara Yolcusu

19 Haziran 2022 Pazar 15:10
0 Okunma
"Jüliet ve Romeo: Bir Evlilik Zehirlenmesi" Ankara Yolcusu
banner48

17 Şubat 2022 Perşembe akşamı RADEV'in katkılarıyla Lefkoşa'da Sahne'de muhteşem bir prömiyer - gala gecesiyle seyircisiyle ilk kez buluşan Çekirdek Kadro, tiyatroların sezon tatiline girmesiyle birlikte turne programlarına başladı. "Jüliet ve Romeo - Bir Evlilik Zehirlenmesi" oyunu ilk olarak 19 Mayıs 2022'de Doğu Akdeniz Üniversitesi Bahar Şenlikleri'nde Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda Mağusa seyircisi ile buluştu. Salonu tıklım tıklım dolduran Mağusa seyircisi Çekirdek Kadro'nun performansını dakikalarca ayakta alkışladı.

Çekirdek Kadro'nun ilk yurt dışı turnesi ise Ankara'ya yapılacak:

Çekirdek Kadro "Jüliet ve Romeo - Bir Evlilik Zehirlenmesi" oyunuyla 19 Haziran - 25 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 9. Bilkent Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Günleri'ne katılıyor. Bulgaristan ve İran'dan gelen katılımcı tiyatrolarla birlikte 15 farklı oyunun sergileneceği festivalde, Çekirdek Kadro 24 Haziran 2022, Perşembe günü sahne alacak. KKTC'yi temsilen Bilkent'e gidecek olan Çekirdek Kadro'nun kadrosundaki isimler şöyle:

Yönetmen-Oyuncu: Osman Ateş

Müzikal Direktör: Süleyman Akosman

Piyanist: Hasan Rahvancıoğlu

Işık Uygulama: Mert Altaylı

Oyuncular: Birce Birsel Çağlar, Aysel Açelya Bükülmez, Alina Moraru, Kurtuluş Altaylı, Fuat Zorali, Ekin Karaböcek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatma Turgut, LAÜ'de konser verecek...
Fatma Turgut, LAÜ'de konser verecek...
Ceviz Festivali başladı
Ceviz Festivali başladı
Karikatürist Latif Demirci hayatını kaybetti
Karikatürist Latif Demirci hayatını kaybetti










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim