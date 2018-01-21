Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115147
ALTIN
163.118
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2685
EURO
4.6547
7 liraya aldığı fotoğrafı 19 milyon liraya sattı!
7 liraya aldı 19 milyona...
Burnumuz neden kurur?
Burnumuz neden kurur?
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez ameliyat oldu!
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez...
Şeker hastalarında gözü düzenli kontrol koruyor
Şeker hastaları dikkat!
Ergenlik 24 yaşına kadar sürebiliyor
Ergenlik yaşı 24'e çıktı!

Kafkas’tan anlamlı konser

Kafkas’tan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi prematüre çocuk bölümü yararına konser

21 Ocak 2018 Pazar 22:17
Kafkas’tan anlamlı konser
banner10

Müzik Gönüllüleri Derneği (MGD) Korosu Şefi Cem Kafkas, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Prematüre Çocuk Bölümü’ne mali katkıda bulunmak üzere konser veriyor.

Müzik Gönüllüleri Derneği’nin organizasyonuyla, Near East Bank katkılarıyla düzenlenecek konser, 27 Ocak Cumartesi akşamı Acapulco Otel’de olacak. Konser saat 20.00’de başlayacak. 

Dernekten verilen bilgiye göre, konserin geliriyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yenidoğan çocuklara yoğun bakım hizmeti verilen “Prematüre Çocuk Bölümü”ne mali katkıda bulunulacak. 25 TL’den satışa sunulan biletler dernek yetkililerinden veya konser gecesi girişten alınabilecek.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Uzay Şairi” Osman Türkay anılacak
“Uzay Şairi” Osman Türkay anılacak
'Aydın Doğan Ödülü' Arif Sağ'a verilecek
'Aydın Doğan Ödülü' Arif Sağ'a verilecek
Gönyeli Yükseliş Korosu konser verecek
Gönyeli Yükseliş Korosu konser verecek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim