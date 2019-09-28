Kalkanlı’da Çakıstez Festivali sürüyor

8’inci Kalkanlı Çakızdez Festivali dün düzenlenen törenle açıldı.

Festival, yarın akşama kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği Güzelyurt Belediyesi’nin katkılarıyla köy meydanında gerçekleştirilen festival, kurdele kesimi ve kortejin festival alanına girişiyle başladı.

Festivalin açılışında konuşan KAYDER Başkanı Muzaffer Sevim, 8 yıldır festivali en iyi şekilde düzenlemek için çalıştıklarına işaret ederek, katılan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de bu güzel adada insanca yaşamak için kalıcı barışa ihtiyaç duyulduğunu belirterek, toplumun üretken yapısını uluslararası hukuk içine girerek taçlandırmak gerektiğini ifade etti.

BRT