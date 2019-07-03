“Kanser Hastalarının Yüzü Yüreği Gülsün” sloganlı moral etkinliklerinin üçüncüsü düzenleniyor

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, “Kanser Hastalarının Yüzü Yüreği Gülsün” sloganlı moral etkinliklerinin üçüncüsünü Cuma günü düzenliyor.

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, moral etkinliklerinin üçüncüsü, Girne Amerikan Üniversitesi - Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde yer alacak ve saat 20:00’de başlayacak.

Açıklamada, Türkiye’den İstanbul Meydan Sahnesi oyuncuları tarafından, ‘Hayat Kime Güzel’ komedi oyununun sahneleneceği kaydedildi.

Açıklamada, 450 hasta ve ailelerine moral olacak oyunu, makbuz karşılığı derneğe 30 TL bağış yapan vatandaşların da izleyebileceği belirtildi.