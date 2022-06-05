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Karikatürist Latif Demirci hayatını kaybetti

05 Haziran 2022 Pazar 12:18
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Karikatürist Latif Demirci hayatını kaybetti

Ünlü karikatürist Latif Demirci 61 yaşında hayatını kaybetti. Demirci'nin vefat haberini Hürriyet yazarı İhsan Yılmaz, sosyal medyadan duyurdu. Yılmaz paylaşımında, "Sevgili dostum, karikatürist Latif Demirci’yi bu sabah kaybettik. Acım sonsuz. Başta kızı sevgili Yasemin, kardeşi Nurver ve Latife, bütün sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Demirci, bir süre önce kalp ameliyatı geçirmişti. Karikatüristin evde yalnızken düştüğü ve daha sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

LATİF DEMİRCİ KİMDİR?


"Press Bey ve Media Hanım", "Muhlis Bey", "Mithat ve Mirsat", "Arap Kadri" gibi unutulmaz tiplemeleriyle tanınan Latfi Demirci 1961 yılında İstanbul'da doğdu. 1975 yılında, 14 yaşındaki iken ilk karikatürü Gırgır dergisinde yayınlandı. 1978-79 yıllarında Mikrop dergisinde sonraki on yıl boyunca da Gırgır ve Fırt dergilerinde çalıştı. Aynı zamanda Yeni Gündem dergisi ve Söz gazetesinde de çizdi. Ortaöğretimini 1979 yılında sınavla dışarıdan tamamladı. Aynı yıl Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Seramik Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini yarıda bıraktı.

Demirci, 1989 yılında Hasan Kaçan, Ergün Gündüz ve Atilla Atalay ile birlikte Hıbır dergisini kurdu. Hıbır ve onun devamı HBR Maymun dergilerinin kapanmalarından sonra Demirci, gazetelerde çalışmaya başladı. Nokta, Panorama, Gazete Pazar gibi gazete ve dergilerde çalışan Demirci, Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında güncel-politik karikatürler çizdi ve Pazar ekine yarım sayfa hazırladı. Kelebek ekinde de "Evli ve Cepli" adlı çizgi bantı yaptı. 


SEDAT SİMAVİ KARİKATÜR ÖDÜLÜ ALDI

Canavar Koyun Orhan, Arap Kadri, Muhlis Bey ve Mithat-Mirsat tiplerinin çizeri Demirci 2015 yılında Sedat Simavi Karikatür Ödülü'nü kazandı.

90'lı yıllarda Hollanda, Fransa ve Finlandiya'da karikatürleri sergilenen çizerin, yayımlanmış on karikatür albümü var: Tarzan, Arap Kadri (1984), The Selamın Aleyküm (1985), Yes Problem (1987), Eyvah Mezun Oldum!.. (1991), Mithat-Mirsat (1991), Nostalcisi Kandilli (1992), Doğuştan Fenerli Mithat (YKY, 1999), Köşeli Türklerden Press Bey (YKY, 2001), Press Bey Millenyum 2000 (YKY, 2000), Bugün, Devlet İçin Ne Yaptın (YKY, 2002).

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