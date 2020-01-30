Karma sanat sergisi düzenleniyor

Karma sanat sergisinde 100’e yakın farklı sanat disiplinlerinin oluşturulduğu; Resim, Fotoğraf, Seramik, Heykel, Mozaik, Karikatür ve Enstrüman bulunuyor.

Sergilenecek eserlerin 3 Şubat-7 Şubat tarihleri arasında satışı yapılacak ve bu satıştan elde edilecek olan gelirin tümü Taşkent Doğa Parkı’na verilecek. Sergiye eser veren sanatçılar hiçbir karşılık almayacak.

Sylvia Nejla Çağdaşoğluları tarafından organize edilen sergi, KTEV, Rota Reklam, Vatan Gazetesi, Sweet Room Grafik Tasarım ve Tiyatro Tiyatora’nın sponsorluğunda gerçekleşecek.

Serginin açılışı 03 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 18.30 da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşecek.