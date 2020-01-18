Kazakistanlı Resim Sanatçıları Suyunov ile Bube’nin Resim Sergileri Çavuşoğlu Tarafından Açılacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kazakistanlı resim sanatçısı Galymzhan Suyunov’a ait “Kıbrıs’ta” adlı resim sergisi ile Kazakistanlı resim sanatçısı Nelli Bebu’ye ait “Gezegenin harika sakinleri” adlı resim sergisi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından 20 Ocak Pazartesi günü açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, saat 08.30’da Kazakistanlı sanatçı Galymzhan Suyunov’a ait 35 eser ile Nelli Bube’ye ait 25 eserden oluşan iki sergi, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alacak.



GALYMZHAN SUYUNOV KİMDİR?

1 Mayıs 1964 yılında doğan sanatçı, 1986 yılında Alma-Ata İnşaat Mühendisliği Mimarlık Fakültesi mimarlık bölümünden mezun oldu. 2013 yılında ‘Solo’ Sanat Galerisi'nde kişisel sergisini açtı ve 2015'ten beri ‘Altyn Kayyk’ yarışmasına katılmakta. 2015 yılında ‘Plein Air Aktobe’ uluslararası resim sempozyumuna da katılan sanatçı Suyunov, 2018 yılında "Portre" sanat eylemi, 2018 yılında Aktobe Sanat Müzesi'nde “Görünüm” adlı kişisel sergini açtı.



NELLİ BUBE KİMDİR?

18 Haziran 1949’da Karaganda şehrinde doğdu. Kazakistan Cumhuriyeti Sanat Akademisinin Akademisyeni, Kazakistan Cumhuriyeti Onurlu Kültür Emekçisi, Kazakistan Cumhuriyeti Ressamlar Birliği üyesidir. 1964-1968 yılları arasında Almatı’daki N.V. Gogol Sanat Okulundan mezun oldu. 1971-1977 yılları arasında Almatı Kazak Abay Devlet Pedagoji Enstitüsü’nde okudu. 1979’dan 1990’a kadar yayıncılık sektöründe çalıştı. 1997’den beri sergi faaliyetlerinde bulunmaktadır. 2004’te Astana’da “İnsan ve Sanatı” yarışmasının Büyük Ödülü’nü kazandı. 2004’te Cenevre’de (Birleşmiş Milletler’in evi) kişisel “Göçmenler ve Kültür” sergisini açtı; 2005’te Paris (Pavilion “Dauphin”) “Kazak Arabesk ” adlı kişisel sergisini açtı ; 2012’de Oslo’da “İncil Itits” adı altında kişisel bir sergi düzenlendi. Uluslararası sergilerin aktif katılımcısıdır: “ARTIADA-2004”, Atina (2004); “Çok Taraflı Asya”, Prag (2008); “Taşınabilir Uluslararası Sergi” Astana - Reinhoven-Amsterdam-Lahey-ViyanaAstana (2008 -2009). Kazakistan’da kişisel sergilerin yazarıdır: “Animal World. Yirminci yüzyılın sonu “, Almatı (1998); “Uzaktaki dolaşmalardan dönüş” Almatı (2004); “İskit Altın”, Almatı (2005); “Göçebe Alfabesi”, Astana (2016); “İstanbul Voyage”, Almatı (2019). Çalışmaları Kazakistan müzelerinde ve Avrupa, Amerika ve Rusya’daki özel koleksiyonlarda yer almaktadır.