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Kazakistanlı sanatçıların kişisel resim sergileri YDÜ’de açılacak

26 Ekim 2019 Cumartesi 13:13
Kazakistanlı sanatçıların kişisel resim sergileri YDÜ’de açılacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin Özel Olarak hazırlanan ve Kazakistanlı sanatçılar Sagin Abzalov ile Yasbi Agitayev'e ait eserlerden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisinin, Pazartesi günü, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacağı bildirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, toplam 31 eserden oluşan iki serginin açılışı, saat 08.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu'nda  gerçekleştirilecek.

Abzalov Sagin 14 eserinden oluşan kişisel resim sergisinde yer alan “Eski Ağaç” adlı çalışmasında, eskiye ait özelliklerin ve yenilgilerin tarihini yansıtmakta. “Güneşi müteakiben” isimli eserinde ise sanatçı, halkların büyük göç tarihini tasvir ediyor. 

Yasbi Agiyev ise, 17 eserden oluşan kişisel resim sergisinde yer alacak olan “Gelin için Eşarp” adlı çalışmasında, düğün kutlamasının bir bölümünü tasvir ediyor. Sanatçının “Semaverin yanında ” adlı çalışmasında ise orta yaşlı bir kadın çay dökmekte, yanındaki genç bayan ise kendi geleceğini düşünmekte. 

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Kazakistanlı SanatçılarKişisel Resim SergileriYDÜHaberGündemKıbrısKıbrıs Modern Sanat Müzesi
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